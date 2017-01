Multan a Partido Verde por tweets de famosos

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron que el PVEM deberá pagar 7 millones de pesos por el caso de los tuits que 42 artistas, deportistas, conductores y un candidato, emitieron en favor de ese partido en las elecciones federales de junio de 2015.



En periodo de veda, es decir, tres días antes y durante la jornada electoral de ese año los famosos emitieron mensajes en pro del PVEM y frases con las propuestas de ese partido con los hashtag #VerdeSiCumple, #BecasParaNoDejarLaEscuela y #VamosVerde.



Entre los tuiteros estuvieron Gloria Trevi; Jorge Gabriel “El Burro” Van Rankin, el boxeador Julio César Chávez, Galilea Montijo; Raúl Araiza, Danna Vázquez (Danna Paola), Aleks Syntec, Shanik Aspe, Daniel Bisogno, Irán Castillo, Fabiola Campomanes, Luis García, Mario Domm y Raúl Osorio, “Rulo” Osorio, entonces candidato suplente del PVEM a diputado.



Tras una larga cadena de recursos jurídicos desde 2015 hoy los magistrados dieron por concluido el caso, al resolver las impugnaciones interpuestas por el PVEM y Morena a la sentencia de la Sala Regional Especializada, que el 18 de noviembre pasado fijó el monto de la multa.



El Verde pugnó por una rebaja, pues argumentó que la difusión de los tuits no fue intencional; que fue ilegal el monto de la multa porque se fijó sin “datos verificados y objetivos” sobre los daños a los bienes jurídicos tutelados (en este caso la equidad en la contienda) y que no se tomó en cuenta su situación financiera, pues debe pagar otras multas.



Morena por el contrario, demandó aumentar las sanciones, pero no prosperaron los alegatos de ninguno de estos dos partidos.



Según la conclusión de la Sala Regional y a la Sala Superior del TEPJF, los tuits en favor del PVEM fueron una “maniobra” propagandística dirigida a beneficiarlo y con ellos se pudo haber influido en las elecciones federales y locales de ese año.



La estimación de la Sala Regional es que el impacto de los tuits del PVEM pudo haber afectado la elección federal 2015 (renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión) y las locales que se realizaron ese año en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Colima, Estado de México y Michoacán.



La sentencia que confirmó los 7 millones de pesos de multa fue emitida por unanimidad de votos de los magistrados de la Sala Superior, con la excusa del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siendo magistrado de la Sala Regional Especializada conoció en 2015 y 2016 el caso de los tuits del PVEM.