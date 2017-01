No todo es como Instagram lo pinta

Publicada el

Anna Victoria es una bloquera experta en Fitness que está enviando un mensaje de aceptación a todas las personas que no se sienten cómodas con su cuerpo.

Esta semana, Victoría publicó dos fotografías en Instagran donde se le ve posando con un cuerpo escultural, mientras que en la otra, se le ve sentada con un pequeño pliegue que se le forma en la barriga, a estas imágenes les acompaña el mensaje: “Yo el 1% del tiempo vs yo el 99% del tiempo”, “Las dos fotos me gustan por igual. Un mal o un buen ángulo no cambia tu valía”.

La bloguera busca hacer consciencia de que los cuerpos perfectos que nos presenta la red social, no representan la vida real.

Con este mensaje busca que las personas se acepten tal y como son y evitar problemas de transtornos alimentarios, problema que afecta a tanto mujeres como hombres.

Victoria, quien poseé 1.2 millones de seguidores en Instagram, nos invita a reflexionar sobre aceptar esos “defectos”.

"A medida que van pasando los años, voy teniendo celulitis y estrías que no van a desaparecer, y lo acepto", "¿Cómo voy a enfadarme con mi cuerpo por tener unos 'defectos' perfectamente normales? Este cuerpo es fuerte, capaz de recorrer kilómetros, de levantar, cargar y mover peso y es feliz no solo por su aspecto, sino por cómo se siente", agrega la bloguera.







