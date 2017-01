La ciencia ficción en la literatura

MIGUEL ÁNGEL GALINDO NÚÑEZ Publicada el

Mis irreales lectores, el día de hoy les traigo un tema de interés para algunos. Se trata de la ciencia ficción. Y hago la reflexión en general porque mi intención no es comunicar un estilo particular de literatura, ni la estética de cierto grupo, sino de una plática grosso modo de los mejores autores, según mi criterio, y lo que se debería leer antes de morir. ¿Y por qué digo morir? Porque muchos autores sitúan el fin del mundo antes de su novela, un panorama posapocalíptico, como del que se mofa cada tanto tiempo mi amigo Víctor Villarreal, al decir que el mundo se acabará en el 2018. Así que si no han cumplido sus metas en la vida, ya es mediados de enero, y les quedan menos de 12 meses.



La ciencia ficción surge en el siglo XIX con el descubrimiento de la electricidad y lo que podía hacer en el cuerpo humano. La Revolución Industrial dio pie a maravillas tecnológicas que impresionaron a los escritores, al grado de moverles a crear títulos como Frankenstein de la escritora inglesa Mary Sheley. También están otros intentos de pre-cientoficcionales, con Poe y sus muertos catatónicos. Un libro que nos lleva a esta innovación médica y científica es ‘El extraño caso del Dr. Jekyl y Mr. Hyde’, donde la transformación del delicado investigador, se da por un bebedizo que más que mágico es una droga o intento de fármaco.



Jules Verne, el famoso francés del XVIII dio una vuelta de tuerca a la literatura de aventuras, pues no se limitó a los mares y a las tierras vírgenes como otros escritores, sino que decidió llevarlos a la luna y al fondo del mar, por medio de transportes tecnológicos que se separaban de la maravilla para entrar en el campo de la ciencia ficción.



Podemos lanzarnos años después y encontrar escritos que llegaron más tarde a la pantalla grande. El fenómeno Star Wars y todo lo que conlleva, es un ejemplo sustancial de que los viajes al espacio, que Jules Verne realizó con el cañón de una pistola enorme, o el cohete que utilizó H.G. Wells en El hombre en la luna, son remplazados por una nave intergaláctica llena de luces, botones y palancas que nos conducen al hiperespacio. Y realmente son muchas estas creaciones remediatizadas, el viaje de Ender, Las crónicas de Riddick. Hay varias creaciones de este estilo. Doctor Who y Star Trek surgen como este famoso Space Opera. El género que involucra la vida en el espacio, y la fragilidad del humano en la oscuridad total, sólo resguardado por su traje o dispositivo. Si llegaron a ver la película de Gravity, entenderán lo complicado y tan rico en anécdotas que puede ser el fallo de una nave.



Incluso Stranger Things surgió como libro. Estas series de televisión donde surgen monstruos o fenómenos inexplicables para la raza humana. De este modo, mis irreales lectores, les dejo un panorama donde deben investigar mucho. Artículos en internet y libros, nos guían a conocer más de este tema, así que busquen en todos lados: La ciencia ficción los acompañará.



