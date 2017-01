No rompen relación con FORD

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

El Gobierno Municipal no ha roto relación con la empresa automotriz FORD, destacó el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.



Enfatizó que sus palabras de solidaridad con la industria automotriz fueron malinterpretadas y que sólo no compraran vehículos este año por tema de austeridad.



Refirió que a Irapuato no le conviene romper relación con una empresa que tiene importantes inversiones en el municipio.