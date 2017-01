Presume comité ahorros por plan de austeridad

IVONNE MANCERA Publicada el

Un plan de austeridad que ha logrado ahorros del 45 por ciento en combustibles y 55 por ciento en consumibles, presumió el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Humberto Andrade Quezada.



El dirigente estatal panista, indicó que estas son las estrategias que aplica para eficientar el uso del presupuesto que recibe AN, respuesta que dio cuando se le pidió su opinión de la iniciativa presentada por diputadas priístas para reducir el 50 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos.



“A mi no me sorprende ese tema, debo decirles que desde que llegue a la administración, por diversos motivos hemos tenido un plan de austeridad enorme al interior del partido, hemos tenido algunas cuestiones inclusive por multas que además de la convicción nos ha llevado a hacer un programa muy cuidadoso de los recursos”, comentó.



Andrade Quezada indicó que no tiene inconveniente en revisar la propuesta de Arcelia González en el Congreso Local, para la reducción de presupuestos, explicando que este recurso es determinado por la representatividad de los partidos.



“Revisaremos las propuestas, yo insisto y no voy a estar cayendo, en este momento, en esta propuesta, es un asunto que nuestros diputados están revisando, (por parte del PAN) en este momento no hay una propuesta, estamos en un plan de austeridad desde el año pasado”, finalizó.