Van panistas contra gasolinazo; piden atender corrupción en Pemex

IVONNE MANCERA | Irapuato, Gto. Publicada el

Un ajuste al gasto público con el recorte de dependencias federales, de diputados plurinominales y la firmeza en la petición de la disminución del 50 por ciento del IEPS, es lo que suma la campaña del PAN contra el gasolinazo.



Humberto Andrade Quezada, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) reiteró su apoyo en los 46 municipios por parte se los comités municipales panistas en esta campaña de 'No al Gasolinazo'.



"No nos satisface ninguna explicación", sentenció.



El dirigente estatal fue acompañado por diputados federales de PAN, entre ellos Mayra Enríquez Venderkam, quien pidió atender la corrupción en Pemex.



"No pretenden combatir corrupción de Pemex, sólo en 4 estados del país hay mil 500 tomas clandestinas", refirió.



El diputado federal, Fernando Torres Graciano propuso la reducción de dependencias federales para recortar el gasto.



"Ahi está Sedatu, si se va la señora Robles nadie la va a extrañar", puntualizó.⁠⁠⁠⁠