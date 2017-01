El kilo de carne no subirá; se mantiene a $120

EMMANUEL CHÁVEZ | LA PIEDAD, MICHOACÁN Publicada el

Al iniciar la llamada “cuesta de enero”, las ventas de carne de res se mantienen debido a que el precio de 120 pesos el kilo no se ha incrementado, a pesar del aumento a la gasolina.



Jesús Rodríguez, administrador del mercado municipal, explicó que el precio de la carne de res como y pollo no ha tenido incremento y se mantendrá así por un largo periodo, a 120 pesos el kilo; aunque en realidad el precio en los supermercados es mucho más alto, dijo.



También comentó que no se ha incrementado debido a las bajas ventas, y ello bloquearía la economía de los hogares piedadenses siendo contraproducente para ellos mismo y sus clientes.