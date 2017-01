Tienen 3 años sin luz

MARÍA TRINIDAD ZARAGOZA Publicada el

Habitantes de una calle de la comunidad La Estancia del Refugio, Guanajuato, tienen ya 3 años sin luz y han solicitado el servicio a las autoridades sin resultados.



Comentaron que desde hace más de 3 años que solicitaron este servicio en el periodo del alcalde Jacobo Manríquez, sin embargo no ha sido posible aterrizarlo.



Abel Cortés, habitante de la calle Río Lerma, dijo que ya tienen tiempo dando vueltas y vueltas con las autoridades para pedir se concrete el proyecto y no han recibido respuesta.



Ayer se trasladó una comisión de vecinos a la capital del estado para entrevistarse con el gobernador Miguel Márquez, pero no lo encontraron y dejaron toda la documentación a su secretaria.