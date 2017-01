Auto de Rally vuelca y mata a un espectador

REDACCIÓN Publicada el

Pocos minutos después de que arrancara la primera especial del Rally Monte-Carlo, Hayden Paddon volcó en una curva que presentaba una capa de hielo sobre el asfalto.

El coche del neozelandés golpeó a un fotógrafo a un espectador que murió en el momento.

Los servicios de emergencia no tardaron en atender a este espectador que se vio sorprendido por el accidente del Hyundai i20 de Hayden Paddon, que a pesar de las maniobras de reanimación realizadas en primera instancia no podieron hacer nada para salvar la vida de este aficionado que habría ingresado en el mencionado centro hospitalario en estado muy grave y con una parada cardiorrespiratoria de la que no ha podido recuperarse.