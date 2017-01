Bloquean a Matosas en el futbol mexicano

REDACCIÓN Publicada el

Gustavo Matosas está bloqueado en el futbol mexicano.



Así lo aseguró Fernando Pavón, un promotor del futbol, en una entrevista con Futbol Picante de ESPN.



El empresario uruguayo acusó a Greg Taylor, un promotor con mucha influencia en el futbol mexicano.



"Dejé de hacer cosas con él o recomendarle jugadores a él, fue en el mismo momento en que Gustavo (Matosas) rompió relaciones con él y bueno hace dos años que cero contacto", señaló el empresario luego de una editorial de José Ramón Fernández donde se le vincula con Greg Taylor.



"No sigo estando con Taylor desde hace dos años, de hecho, es sabido por todos que me ha bloqueado en México tanto a mí como Matosas, así que es esta la realidad”, declaró.



Gustavo Matosas durante su paso por el futbol mexicano dirigió desde mayo de 2011 a mayo de 2015 a varios clubes como Querétaro, León, América y Atlas.



El estratega uruguayo logró con el León el bicampeonato, en Apertura 2013 y Clausura 2014.



Posteriormente dirigió en el futbol árabe al equipo Al-Hilal, donde duró tres meses, supuestamente porque no aceptó la imposición de jugadores.



Actualmente Gustavo Matosas no está dirigiendo.