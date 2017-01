Batalla para educar a su hijo

ANDREA MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

A Paloma Lizbeth Gutiérrez le negaron sus ahorros en Acremex desde el 31 de enero de 2014.



En 2015 y 2016 participó en marchas y plantones para exigir a la caja que le devolviera su dinero que ahorraba desde 2003.



“Ese tiempo se me hizo muy pesado porque me quedé sin trabajo, fallecieron algunos familiares y no teníamos cómo solventar los gastos. Tuve que volver a empezar”, recordó.



El ahorro de Paloma estaba contemplado para pagar los estudios de su hijo y al verse sin dinero “saqué fuerzas por todos lados para lograr que mi niño no perdiera la escuela”.