Casi muere al saberse defraudado

ANDREA MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Desde hace 20 años Saulo Hermosillo padece diabetes; tenía el azúcar alta, pero a partir de la quiebra de Acremex y al saber que perdería su dinero, estuvo a punto de entrar en un coma diabético.



“Se me disparó el azúcar, llegué a 585 mg/dL en mi sangre, por eso no pude intervenir como quería en las reuniones de los socios”, comentó.



Las presiones que vivió en estos dos últimos años porque no le entregaban sus ahorros que junto durante 13 años de su vida, le dejaron un mal estado emocional.



“Ya no quedé bien; aparte tengo problemas en la columna y en la próstata. Era el ahorro de toda la vida. En este tiempo nos dimos cuenta de que verdaderamente no somos nada para nadie. Para nosotros fue muy desilusionante y traumático”, lamentó.