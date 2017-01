Fotografían a infractores para mandarles la multa

CARMEN TORRES | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Tras el llamado de un conductor que sorprendió a un elemento de Tránsito Municipal mientras fotografiaba a otro chofer particular, se informó que es una nueva modalidad para levantar multas.



La denuncia fue la mañana de ayer en redes sociales. Algunos se mostraron alarmados, otros pensaron que el elemento hacía mal uso de su teléfono privado y violaba la intimidad de los conductores que circulaban por el cruce de los bulevares Adolfo López Mateos y Francisco Villa.



Pero la realidad es que ahora los leoneses están más vigilados desde las esquinas por los tránsitos que andan a pie.



Y es que si usted pensaba que no traer el cinturón de seguridad o pasarse un semáforo en rojo era viable por no tener a su alrededor ningún vehiculo oficial, debe saber que ahora hasta los agentes sin unidades estarán al pendiente de la seguridad de quienes van en auto.