Sigue en veremos cuartel del Ejército

VANIA JARAMILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

A dos meses del anuncio de la construcción del cuartel de Policía Militar en León, no hay gestiones de permisos, ni avance del proyecto.



Hasta ahora ni la Secretaría del Ayuntamiento, ni la Dirección de Desarrollo Urbano tienen noticias sobre el proyecto y si comenzará pronto.



El regidor y presidente de la comisión de Desarrollo Urbano, Salvador Sánchez Romero, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha ingresado ninguna solicitud de permiso para construcción.



“Recordemos que tomaron la alternativa del ejido de Albarradones y alrededor de eso estamos en espera, tienen que empezar la Sedena a comenzar cualquier trámite, hasta ahora no sabemos que hayan presentado nada, inclusive está pendiente ver cuál es el área, delimitarla para que no se toque ningún tramo de tierra errónea”, señaló el panista.