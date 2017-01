FRANCISCO HORTA Publicada el

LO QUE VIENE



Durante el mandato del empresario Donald Trump en los Estados Unidos la zona del Bajío podría ser la más perjudicada de México al sufrir un duro golpe a su Producto Interno Bruto, sustentado en gran parte por la industria de la manufactura.



Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes en los más recientes años han tenido un crecimiento superior a la media nacional incluso similar al de China con porcentajes de entre 5% y 6%.



La expectativa para el año en curso es que siga siendo mayor a la media nacional, pero esta vez la diferencia será menor e incluso mantenerla sería un gran logro.



Cierto es que el impuesto arancelario que propone Donald Trump del 35% dista mucho de convertirse en realidad por no convenir incluso a los propios Estados Unidos, pero sí podría vaticinarse una reducción en la producción de autos en la zona centro de México.



Los propios “expertos” en la materia, no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la magnitud del problema que generará Trump; mientras unos consideran que el panorama será malo, otros más lo ven como catastrófico, lo cierto es que todos coinciden en que un año bueno económicamente hablando no tendremos.



De acuerdo al INEGI: Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí se colocaron entre los cinco primeros estados de México con el mayor crecimiento económico en 2015, Guanajuato se colocó en el tercer lugar, con un crecimiento de 6.4%.



MAL, PERO NO TANTO



Ayer en la visita al Instituto Oviedo en un evento organizado por Canacintra León, Luis Ernesto Derbez, ex funcionario público en el sexenio de Vicente Fox y ahora rector de la Universidad de Las Américas Puebla, concluyó más de dos horas de interesante charla ante empresarios con la siguiente cita: “Si solo observamos los números negativos a nivel nacional (por ejemplo, la depresión del peso en los últimos meses) concluiremos que todo va mal, pero si miramos otros indicadores económicos veremos que no es así; aunque grave, la situación económica no es desesperada”.



¿Las causas? Primero: existe una estructura manufacturera que nos coloca como uno de los países reconocidos por su calidad y productividad en este mundo globalizado que enfrentamos. En la mayoría de esta industria predomina la innovación y la competitividad.



Segundo: mientras que el crecimiento agregado del País ha sido magro, los estados del norte y centro de México se han caracterizado por crecimiento económico acumulado superior al 4% anual en los últimos 10 años.



Tercero: los mayores problemas de desequilibrio macroeconómico están detectados. Finanzas públicas, que exigen reducción del gasto público para generar un superávit fiscal primario en las cuentas del sector público, y aplicación de las reformas económicas para permitirles surtir efecto en productividad y competencia (como ha sido el caso en telecomunicaciones y energía).



Finalmente: a pesar de Trump, sigue el interés de compañías extranjeras de invertir en México, una de las herencias de las reformas iniciadas hace 25 años.



SUMAN OCHO



La cadena City Express instaló su octavo hotel en Guanajuato.



Con una inversión aproximada de 10 millones de pesos presentó en Celaya su torre de 127 habitaciones, de las cuales 72 son sencillas, 48 dobles y seis suites para huéspedes con capacidades especiales.



La firma cuenta con 124 hoteles entre México, Centro y Sudamérica.



El año pasado City Express inauguró 7 hoteles, con lo que concluyeron en tiempo su Plan de Desarrollo, alcanzando 5.3 millones de cuartos noche instalados, 123 hoteles en operación y más de 13 mil 700 habitaciones.



Su expansión el año pasado se registró en México y en Bogotá.



COMIENZA CONSTRUCCIÓN



San Luis Industrial Park, el proyecto del que comentamos antes de concluir el año, tuvo la puesta de su primera piedra para comenzar su construcción en San Luis de la Paz, Guanajuato al frente del alcalde Guillermo Rodríguez.



El grupo desarrollador es de Querétaro, se trata de Tayco de Humberto Tamayo, dedicado a la construcción de proyectos tanto comerciales como industriales.



La zona industrial tendrá una inversión de 34 millones de pesos y constará de 150 hectáreas.



Entre las características del parque tendrá una conexión de Kansas City para conectar con México, Laredo.

FRANCISCO HORTA

fhorta@am.com.mx