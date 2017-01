MACA ARENA Publicada el

A esto y a todo lo que venga, sobreviviremos. El otro día por las redes circulaba un video de varios artistas estadounidenses, claros opositores al presidente electo de su país, cantando estrofas de la canción “I will survive” de Gloria Gaynor. Una genialidad, vamos.



Me gustaría organizar una iniciativa entre mis paisanos. Porque con lo que está sucediendo en nuestra tierra hace falta un himno que nos de esperanza y un poco de humor. Porque, aceptémoslo, sin humor nos sumiríamos en la depresión.



Y “aunque usted no lo crea” (léase como anfitrión de algún puesto de rarezas de la feria) mexicanos y mexicanas, sobreviviremos. Lo haremos como Nadal sobrevive a los tres últimos sets todo en contra. Lo haremos como la familia Buendía sobrevive a Macondo, o Macondo sobrevive a la familia Buendía. Seguiremos en la lucha como los Rolling Stones. Seguiremos con una meta como Mandela. Meteremos gol en el último minuto como Ramos, correremos como Messi. Haremos arte de nuestras batallas como Frida Kahlo. Inmortalizaremos nuestra cultura como Carlos Fuentes. Narraremos nuestra historia como Octavio Paz. Y lo haremos con estilo, mariachi y una buena comida. Sí señor.



Sin brincar mucho de tema. El otro día estaba pensando… que cada lugar mítico tiene su figura ficticia que se empeña en destruirla. Yo no sé qué cosas tenemos metidas en la cabeza pero al parecer vemos como una acción catártica el que un monstruo destruya edificios y agarre como juguetes a los helicópteros. Tal vez Freud estaría encantado de analizarlo. Japón tiene a Godzila y Nueva York tiene a King Kong. ¿Por qué México no tiene una? ¿Acaso la ciudad más grande del mundo no tiene el derecho de tener a su monstruo particular? ¿O nos basta con la bola de rateros, inhumanos y avaros que roban a destajo a la población?



Buscando inspiración en los periódicos me pregunté: ¿Y si ponemos la figura de algún político gigante que se dedique a robar recursos? A no, espera, eso ya lo tenemos… ¿Y si ponemos a algún extranjero que quiera montar un muro y matar paisanos? Joder, qué poca imaginación tengo… ¿Y sí ponemos a un ciudadano que se duerma encima de todos por pura apatía? Dejaré de escribir, hoy no estoy inspirada.



Nos falta el monstruo nos sobran problemas pero cantaremos I will survive, oh sí. Al político le diremos “Go on now, go, walk out that door”; al extranjero: “you’re not welcome any more”; y a ese ciudadano que duerme encima nuestro y nos impide avanzar: “Did I lay down and die. Oh no, not I! I will survive!”.