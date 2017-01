A imponer aranceles

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Gobierno mexicano debe responder con aranceles al amago de Donald Trump de gravar importaciones de productos de sus socios comerciales, planteó Francisco Suárez Dávila, ex Embajador de México en Canadá.



“Si se nos imponen, por cualquier razón, aranceles o cuotas, se debe definir el principio de reciprocidad, y nosotros también podemos imponer cuotas o aranceles; esto funciona”, afirmó en un foro sobre la era Trump, en la UNAM.



El ex funcionario sostuvo que, incluso, México podría cancelar por sí mismo el TLCAN y mantener únicamente el intercambio comercial con Canadá.



“De resultar que las condiciones (impuestas por Trump) son excesivas, México puede perfectamente derogar el TLCAN”, asentó.



“Nosotros tenemos que trabajar juntos con Canadá; la estrategia entre México y Canadá para tratar de establecer un frente común ante EU es muy importante, en eso creo que todavía no hemos avanzado lo suficiente”.



Suárez Dávila, quien habló de su papel en las negociaciones diplomáticas para que Canadá derogara el requisito de visa para los mexicanos, señaló que ambos países ya han forzado anteriormente a EU a echar atrás políticas.



Ejemplificó que en 2015, México y Canadá denunciaron conjuntamente ante la Organización Mundial de Comercio un arancel que EU impuso a importaciones de carne, lo que finalmente fue cancelado.



Suárez Dávila pidió descartar la renegociación de todo el TLCAN y propuso introducir puntualmente acuerdos complementarios de modernización y actualización, como ya ha ocurrido.