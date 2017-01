Aparece Roberto Borge... en Miami

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Denunciado por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, no se aleja de la diversión.



El priísta -a quien el partido le suspendió sus derechos como militante-- fue visto el pasado martes en la American Airlines Arena de Miami, como espectador en un partido de la NBA entre el “Heat” local y los “Rockets” de Houston.



En las fotografías se aprecia que el ex mandatario estatal acudió al juego de basquetbol acompañado de Gabriela Medrano, ex diputada federal del Partido Verde Ecologista de México.



Borge enfrenta denuncias por manejos irregulares en el Gobierno de Quintana Roo, donde presuntamente dejó un desfalco de 25 mil millones de pesos.