Aterra tiroteo en secundaria

EL PAÍS | NUEVO LEÓN Publicada el

Un alumno de secundaria entró armado en el Colegio Americano del Noreste, una escuela privada al sur de Monterrey, la capital de Nuevo León. El menor, de 15 años, disparó contra varios de sus compañeros y su maestra. Después de amenazar al resto, se disparó a sí mismo en la barbilla.



El secretario de Gobierno del Estado, Manuel González, confirmó ayer que el agresor, F. G., falleció en el hospital donde estaba siendo atendido. Sus familiares iniciaron los trámites para donar sus órganos.



Los hechos ocurrieron minutos después de las ocho de la mañana. Aldo Fasci, vocero de Seguridad del Gobierno local, dijo que el episodio duró pocos segundos. El agresor, F. G., hizo el primer disparo sentado desde su pupitre. La bala impactó en la cabeza de uno de sus compañeros, que se encontraba a poco más de un metro de distancia. El atacante se puso de pie y disparó a Cecilia Solís, que se hallaba de espaldas repartiendo hojas a los estudiantes. Tras el segundo disparo, el resto de la clase se metió debajo de los escritorios. El muchacho abrió nuevamente fuego contra un compañero que estaba arrinconado y contras dos estudiantes que estaban recargadas sobre la mesa.



Después de hacer siete disparos desde el centro del salón, F.G. hizo una pausa y se llevó la pistola calibre .22 a la cabeza para quitarse la vida, pero el disparo falló y la bala impactó el techo. Tras recargar el arma dijo algunas palabras, se metió el cañón en la boca y jaló el gatillo. Cayó al suelo entre borbotones de sangre, según muestra un video filtrado por las autoridades encargadas de la investigación. Con el cuerpo inerte del agresor en el piso, sus compañeros salieron corriendo del aula.



Las autoridades dijeron a los medios de comunicación que cuatro heridos en el colegio están en el quirófano, donde los médicos tratan de salvarles la vida. Entre los heridos de gravedad se encuentran dos estudiantes: A. C. R., mujer de 14 años y L. R., hombre de 15 años. La maestra Solís, que tiene lesiones en el cráneo, también está debatiéndose entre la vida y la muerte. Otro estudiante más, M. C., de 14 años, está fuera de peligro porque sólo tuvo heridas de bala en un brazo.



El agresor también fue trasladado a un hospital privado, donde médicos los trataron por las heridas de bala en la cabeza y en la boca. Los doctores, sin embargo, lo declararon con muerte cerebral ayer. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que el estudiante dejó de recibir atención médica y murió minutos después.



Los padres del menor agresor fueron entrevistados por la Fiscalía de Nuevo León. Fasci dijo que el estudiante tenía “problemas psicológicos” y que estaba siendo tratado por “depresión”.



El funcionario no quiso dar más detalles sobre el arma que fue introducida al Colegio Americano del Noreste en la mochila del responsable.



Rodríguez Calderón, apodado “El Bronco”, dijo que hasta ayer por la noche no existían mensajes o antecedentes que pudieron haber anunciado el ataque en el salón de clases.



El presidente Enrique Peña Nieto lamentó en Twitter lo ocurrido. “Como padre de familia me duele mucho lo que pasó esta mañana (ayer) en un colegio de Monterrey. Me uno al dolor y consternación de las familias”, escribió en la red social.



“Nunca había pasado esto. Es producto de lo que está pasando en otros países, los menores tienen acceso a esa información a través de Internet (...) Nosotros no revisamos las mochilas en un colegio”, señaló Fasci. El funcionario habló de la posibilidad de que el Gobierno del Estado regrese al Operativo Mochilazo tras el incidente.



Este programa hacía obligatorio revisar los bolsos y mochilas de los estudiantes en las escuelas de la entidad, pero fue cancelado después de que algunos padres de familia protestaran contra la medida.



“Vamos a tener que volver a hacerlo y concientizar a los padres y a los estudiantes”, dijo Fasci.