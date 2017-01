Frenan gobernadores el cambio educativo

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, acusó a Gobernadores de obstaculizar la implementación de la reforma educativa.



“Con pocas excepciones, como Aguascalientes, Colima, Puebla, Yucatán y Zacatecas, los gobernadores y sus equipos han sido decepcionantes”, expresó.



“Representan una de las principales barreras de la transformación educativa, pues ni están dispuestos a impedir el clientelismo sindical que afecta a los niños, no han depurado, ni transparentan la nómina magisterial”, expresó.



Incluso denunció que hay 18 titulares de Educación en 17 entidades, porque en el Estado de México se paga a dos, con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).



“Ellos son los primeros comisionados en el Estado”, expresó González en conferencia de prensa, en la que junto con su equipo dio a conocer un análisis sobre la puesta en marcha de la reforma educativa y los vacíos e incluso las ilegalidades registradas, como darle vuelta al pago de los comisionados sindicales, de los que cerca del 45% sigue en la nómina.



También señaló que no se ponen a concurso todas las plazas que quedan vacantes por jubilación.



González destacó que llama la atención la actuación del ex gobernador Gabino Cué, de Oaxaca, y del mandatario de Chiapas, Manuel Velasco.



“Destacan los casos de Gabino Cué y Manuel Velasco, que poco han sabido y querido gobernar; son sátrapas, es decir déspotas arbitrarios”.



Alertó a los gobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán, y Alejandro Murat, de Oaxaca, de no ceder ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.



El presidente de Mexicanos Primero sostuvo que la incipiente transformación educativa puede ser uno de los legados más importantes de esta Administración.



También aseguró que cambiar la Constitución es más fácil que cambiar la realidad, porque burlar las normas es deporte nacional.