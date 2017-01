Investigan 5 empresas por fármacos clonados

EL UNIVERSAL | Édgar Ávila / XALAPA, Ver Publicada el

El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares investiga a cinco empresas proveedoras de medicamentos del anterior sexenio por su probable participación en la venta de productos presuntamente clonados para atender a enfermos de cáncer.



Se trata de las empresas Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas S.A de C.V.; Oncopharma, S.A. de C.V.; LABBSA S.A. de C.V.; Suministro MAXBEC S.A. de C.V., y LIDMED S.A. de C.V.



En conferencia de prensa, el mandatario admitió que las investigaciones aún siguen su curso en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Salud y Asistencia. “Existe una investigación que se está llevando a cabo. Sin embargo, no soy la autoridad responsable, y la fiscalía, por razones de secrecía, no puede dar nombres que se están investigando. En su momento, cuando se solicite orden de aprehensión, se tendrá conocimiento”, dijo.



Destacó que la relación comercial con las empresas que daban los medicamentos inició en 2006, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y concluyó hasta 2013, con Javier Duarte, tiempo en el cual se pagaron 109 millones de pesos en medicamentos.



Aseguró que sería “aventurado y sin sustento real” afirmar que niños o adultos murieron por haber recibido supuestamente medicamento clonado para combatir el cáncer.



Su administración denunció que desde 2010, en el gobierno de Fidel Herrera, la farmacia del Centro Estatal de Cancerología identificó medicamentos oncológicos con posibles alteraciones en su composición, las cuales fueron confirmadas por su fabricante.



Insistió en que el laboratorio Roche, mismo que desconoció el producto como original, aseguró que “no contiene principio activo”. En ese sentido, la empresa aclaró que su medicamento Bevacizumab (Avastin), que presuntamente fue clonado en Veracruz, no es una quimioterapia, ni está indicado para niños con cáncer; se trata de un producto biológico conocido como anticuerpo monoclonal y “su uso no está indicado en pacientes pediátricos”.



Roche aclaró que el fármaco que incumplía con las normas fue detectado en mayo de 2011 pues, de acuerdo con una investigación, la muestra recibida no correspondió al producto original.



El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, informó que algunas denuncias por el suministro de medicamentos falsos para pacientes de VIH-Sida y con cáncer fueron determinadas como “no ejercicio de la acción penal” en la pasada administración.



Tres ex gobernadores, al banquillo. La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Veracruz del Congreso se instaló de manera oficial y anunció que se investigará las gestiones de los gobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera y Javier Duarte.



El vocal de dicha comisión, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que se indagará el uso que esos tres ex mandatarios priístas le dieron a diversos créditos bancarios que contrataron durante sus administraciones, desde 1998 hasta 2016.



La comisión tendrá cinco meses para investigar los montos y destino de los créditos. De haber irregularidades se tendrán que presentar las denuncias penales correspondientes.