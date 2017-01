Narran ataque de Federico en la escuela

AGENCIA REFORMA | MONTERREY, NVO. LEÓN. Publicada el

“¡Federico tiene un arma!”, gritaron algunos alumnos al salir corriendo apresurados del salón de noveno grado del Colegio Americano del Noreste.



Minutos antes, Federico, el alumno que había estado sentado a un lado de la entrada del aula, detonó el arma contra tres de sus compañeros y la maestra Cecilia Cristina Solís.



Fuentes allegadas al caso mencionaron que según la versión de algunos estudiantes, la maestra, quien es bióloga de profesión, acababa de aplicar un examen de química, materia que impartía en el colegio.



Repentinamente, el agresor sacó un arma y disparó en al menos seis ocasiones, primero contra un alumno, después contra la maestra y posteriormente dos alumnas más recibieron heridas de esquirlas.



Tras amagar a otros compañeros, intentó dispararse en la cabeza, pero falló, por lo que volvió a su mochila por municiones, y mientras cargaba el arma le gritó a sus compañeros que salieran del salón.



Los alumnos se apresuraban a correr cuando escucharon un último tiro que le arrebataría la vida al menor armado.



El aula situada en el segundo piso del edificio, junto a la coordinación de secundaria, se vació rápidamente, y el resto de los alumnos frente al salón pudieron ver la estampida de jóvenes que gritaban lo que acababa de suceder.



“Yo sólo escuché que gritaban y que saliéramos y me levanté y me fui, creo que una compañera fue la que le avisó a las maestras, todo pasó muy rápido”, dijo una alumna.



Algunos curiosos alcanzaron a ver el cuerpo de la maestra, que se encontraba semiinconsciente, mientras que uno de los menores atacados se quejaba de una herida en la cabeza.



Una maestra que se encontraba cerca del aula fue la primera en ingresar al salón, en donde se encontró con la horrible escena.



La directora, que estaba en la planta baja, intentó subir al salón y fue enterada de los hechos, pero el mismo personal docente la detuvo y la persuadió de no hacerlo para evitar un impacto emocional.



El personal esperó la llegada de los cuerpos de auxilio y de las autoridades, quienes comenzaron una movilización que pronto se acrecentó con padres de familia, muchos asustados e incrédulos ante los hechos.



Las mismas fuentes describieron a Federico como un joven desanimado con el estudio, pero no violento.



“No era un muchachito que se viera violento, pero no trabajaba mucho en el salón”, mencionó una maestra del plantel, quien pidió el anonimato.



Sobre los heridos, la docente indicó que son buenos alumnos con los que nunca había existido problema de ninguna índole.

Era nuevo: El agresor entró a la escuela en agosto del año pasado, procedente del American Institute of Monterrey.

Era Federico aficionado a la cacería



El Gobierno estatal confirmó que el arma utilizada por el joven de 16 años era propiedad de su familia, que es aficionada a la cacería.



“El muchacho también era aficionado a la cacería, por eso sabía del manejo de las armas”, dijo el vocero estatal de Seguridad, Aldo Fasci. Y señaló que la familia tiene varias armas registradas, mientras que algunas otras estarían bajo investigación.



Agregó que el joven había advertido que llevaría un arma a la escuela, pero no que iniciaría un tiroteo.



El funcionario expuso que las investigaciones estatales y federales descartan que el agresor fuera parte de los grupos violentos de Facebook como Legión Holk, Secta 100tifika e Hispachan.