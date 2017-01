Revelan que arma sí era del padre

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, informó que el arma con la que un menor de edad disparó a su maestra y a tres compañeros más pertenecía a su padre, quien es aficionado a la cacería.



Por otra parte, informó que el video sobre los hechos que se filtró fue grabado con un teléfono celular, pues el video original está a resguardo y no ha sido violado en ningún sentido. Expuso que ya se resguardaron varios teléfonos celulares y están siento analizados.



En rueda de prensa, el funcionario informó que el agresor también era aficionado a la cacería, por lo cual tenía conocimiento de las armas.



Fasci señaló que el papá del joven es un profesionista, y que se trata de una familia normal, que no tiene problemas y que no tiene ninguna relación con incidencias delictivas; “no hemos encontrado que tengan conflictos jurídicos”, expuso.



También reiteró que continúa la investigación para determinar lo que motivó al joven a cometer el acto en el Colegio Americano del Noreste, ubicado al sur de Monterrey.



Al respecto, descartó que hubiera complicidad con otros menores de edad.



Dijo que el agresor sí les comunicó a unos compañeros que llevaría un arma, “no les dijo que iba a disparar”, pero no le creyeron; “se descarta cualquier complicidad”, dijo Fasci.