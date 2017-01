‘Vivo de mi esposo, no de la política’

EL UNIVERSAL | HERMOSILLO Publicada el

La diputada federal por Sonora, Susana Corella Platt, fue apodada en las redes sociales como #LadyNoMeAlcanza, al asegurar en una entrevista que a los legisladores no les dan vales de gasolina, se traslada en metro y en Uber, el boleto de avión se lo tienen que dar a fuerzas, aunque a veces tiene que poner de su bolsa.



Una reportera de la radiodifusora de Guaymas FM105, entrevistó a la congresista del PRI por el Distrito 4, la cual luce molesta por las preguntas.



Según se observa en el video de un minuto siete segundos, que circula por varias redes sociales la diputada luce molesta cuando expresa: “Van a quitarnos, algunos de los…pues no sé qué beneficios, a nosotros no nos dan vales de gasolina, nosotros pagamos nuestro traslado nos movemos muchas veces, yo utilizo mucho el transporte público, me voy por metro y también utilizo mucho el Uber, eso si lo tengo que decir”.



Cuando se le preguntó si les pagaban el traslado en avión, respondió: “Claro, claro, nos lo tienen que pagar a fuerza, de hecho sale, en mi caso, salgo teniendo que poner yo de mi bolsa porque no nos alcanza, nos alcanza, si tu ves lo que cuesta un boleto de avión ida y vuelta, no nos alcanza”.



Aseguró que en su caso no necesita más recursos, tiene mucho apoyo y siempre lo ha tenido de su esposo.



“Yo nunca he vivido de la política, he vivido siempre de mi esposo, en mi caso yo no necesito más”.



¿Y lo va a devolver? -el apoyo-, preguntó la reportera.



Con tono molesto, la diputada inquirió: “¿Qué, qué voy a regresar?”, y luego se respondió: “No te estoy diciendo que no me alcanza, no me alcanza, me ponen dinero”, reiteró.



La legisladora es presidenta de la Comisión de Minería y Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, fue presidenta del PRI municipal y ex alcaldesa de Guaymas por un breve periodo.