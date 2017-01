Comienza era de Trump

EL PAÍS | WASHINGTON Publicada el

En un vuelo cuyo despegue y aterrizaje fueron retransmitidos en directo por televisión, Donald Trump llegó a Washington ayer a las 12:05 horas, apenas 24 horas antes de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.



El republicano, procedente de Nueva York, llegó a una ciudad predominantemente demócrata que estos días recibe a miles de seguidores y detractores de Trump entre cortes de tráfico e intensas medidas de seguridad, entre celebraciones de la era Obama y protestas contra su sucesor.



Durante las últimas 24 horas de la presidencia demócrata, la capital de Estados Unidos es escenario de una transición calculada al milímetro y que, desde la Casa Blanca hasta la nueva residencia de la familia Obama, desde el Congreso hasta todas las agencias del Gobierno Federal, aprovechará el momento en que la mirada de millones de personas apunte hacia el Capitolio para convertir el Washington de Obama en el Washington de Trump.



Las sirenas de los coches de policía que poco a poco han ido cerrando las principales avenidas de la ciudad se mezclan en las últimas horas con ruido de coches cuyos conductores piden “pitar por Trump”, carrozas decoradas con enormes letreros con su nombre, camiones decorados con la bandera estadounidense para celebrar su presidencia y el grupo Moteros por Trump que se ha ofrecido para ayudar a la policía en caso de que otros ciudadanos quieran protestar durante las actividades del viernes.



Sin embargo, la ciudad con mayor porcentaje de votantes demócratas del país (Trump apenas sumó el 4% de votos del Distrito de Columbia) también aprovecha estos últimos momentos para enviar un mensaje al próximo presidente con protestas y pintadas en las aceras que leen desde “el pueblo rechaza la carrera armamentística de Trump”, “no a una presidencia fascista” o “los derechos de las mujeres importan”. Mañana, todas esas voces confluirán en una gran manifestación, la Marcha de las Mujeres que espera convocar hasta 200 mil personas.



Pero a pesar de las protestas, las jornadas cumplirán con tradiciones de décadas cuyo objetivo es apuntalar la transición de poderes sin demasiados tropiezos. Trump participó ayer en una comida en su hotel en Washington donde presumió que su gabinete “tiene el cociente intelectual más alto” que ninguno de los que se hayan nombrado anteriormente al gobierno de EU.



Durante ese evento, Trump también dio la enhorabuena a los miembros de su gabinete por su “fantástico trabajo” durante las audiencias de confirmación en el Senado. Ahí se encuentran también los líderes republicanos. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, “está haciendo un buen trabajo”, según Trump; su nominada como embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, es “fantástica” y el aspirante a próximo fiscal general, Jeff Sessions, “será una de las más extraordinarias estrellas de este país”.



El Presidente electo acudió también por la tarde al cementerio militar de Arlington para realizar la tradicional ofrenda a los veteranos de guerra. En el acto estuvo acompañado del vicepresidente electo Mike Pence, así como de su esposa Melania y sus tres hijos. Posteriormente, participará en un concierto en el Monumento a Lincoln del National Mall, donde ofrecerá su último discurso antes de asumir la presidencia.



El republicano y su esposa Melania también cumplirán con la tradición de pasar la última noche antes de asumir el poder en la Blair House, una residencia situada frente a la Casa Blanca, así como participar en una misa en la mañana de hoy.



El presidente Obama, que ya desde el día posterior a las elecciones de noviembre insistió en su interés por colaborar en la transición de poderes, hizo un gesto más al invitar a su sucesor a tomar un té en la Casa Blanca antes de desplazarse al Capitolio. Las dos parejas viajarán además juntas desde la residencia presidencial hasta el escenario de la toma de posesión, en el otro extremo de la ciudad.

Los últimos presidentes y sus legados

Barack Obama - 20 de enero del 2013

Vuelve a ganar las elecciones, aunque con menos apoyo. Durante su segundo mandato, obtuvo grandes acuerdos en materia de armamento nuclear y mejora de relaciones con rivales históricos como Cuba e Irán. Sin embargo, en el plano doméstico, medidas como “Obamacare” no pudieron ser desarrolladas en plenitud.

George W. Bush - 20 de enero del 2005

Revalidaría su cargo gracias a más de 62 millones de votos. No consiguió hacer frente a unas cuentas públicas que no dejaban de menguar desde el 2001, convirtiendo la economía del país en deficitaria al final de su legado. No pudo devolver a casa a las tropas de Afganistán e Irak, ni consiguió clausurar la cárcel de Guantánamo.

William J. Clinton - 20 de enero de 1997

Su segundo mandato vio cómo EU prolongó la senda del bienestar económico, enlazando 115 meses ininterrumpidos de crecimiento. En el plano internacional, dejó su impronta en el TLC, una mejora en las relaciones con China y un papel destacado en los procesos de paz en Irlanda del Norte.

George H. W. Bush - 20 de enero

Los republicanos volvieron a la Casa Blanca de su mano. La senda republicana se extendería cuatro años más marcando un mandato convulso durante el que cayó el Muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética (dos años más tarde). En la zona del Golfo Pérsico, Estados Unidos encabezó una fuerza de coalición iniciando así la primera Guerra del Golfo.

Ronald Reagan - 21 de enero de 1985

Los estadounidenses volvieron a confiar en él. Todo el mapa se tiñó de rojo y, gracias a eso, pudo al final de su segundo mandato dejar un país más calmado a escala global y con una mayor prosperidad económica.