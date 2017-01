Haremos a EU grande otra vez: Melania

REDACCIÓN Publicada el

El trabajo durante la campaña y el que viene serán duros, pero servirán para hacer a Estados Unidos grande otra vez, dijo Melania Trump en una reunión entre su esposo, el Presidente electo, y abogados republicanos. Las palabras de la próxima Primera Dama le merecieron un beso del magnate.



La ex modelo eslovena tomó el escenario, instada por su marido en su hotel de Washington, un día antes de la investidura de Donald Trump, rompiendo su silencio acostumbrado durante la campaña de su marido.



“¿Te gustaría decir algunas palabras?”, preguntó el Presidente electo a su esposa al terminar de dirigir un discurso ante republicanos. Después de unos momentos de rehusarse a hacerlo, Melania Trump accedió y tomó el micrófono.



“Es maravilloso estar aquí, y les agradecemos a todos su apoyo”, dijo Melania. “Mañana comenzaremos el trabajo”.



Luego, remarcó lo que vendría para su marido al comenzar sus funciones en la Casa Blanca.



“Tenemos por delante mucha responsabilidad, mucho de lo cual hay que encargarse, ¡y haremos a Estados Unidos grande otra vez!”, dijo la ex modelo, en su inglés con acento marcado, que lució algo nerviosa.



Sus breves palabras, sin embargo, se llevaron el aplauso entusiasta de la concurrencia y, tras el final de su breve intervención, Donald Trump levantó los brazos en señal de triunfo, para luego abrazar a su esposa y besarla en la boca.



Al final, el Presidente electo acompañó a Melania a bajar del escenario y siguió con el evento el solo, señalando entre los presentes al líder del Senado John Cornyn, de Texas, del cual dijo que siempre le pedía que le ayudara a recaudar fondos de campaña, pero no apoyó al magnate durante su carrera por la Presidencia.



“Pero así es como son aquí las cosas”, dijo el Presidente electo, que hoy presta su juramento.