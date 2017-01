Llega al día... con más baja aceptación

THE NEW YORK TIMES | WASHINGTON Publicada el

Al menos de una manera, Donald Trump ya superó a sus antecesores en la Presidencia.



Barack Obama estuvo 18 meses en la Casa Blanca antes de que su índice de aprobación cayera a 44%, según Gallup, y George W. Bush tardó cuatro años y medio en llegar al mismo punto. Trump ya alcanzó esos niveles sin siquiera tomar posesión.



Hoy, Trump asumirá el cargo con menos apoyo popular que cualquier Presidente de la era moderna en EU, según varias encuestas, en una muestra de que ha fracasado en atraer a votantes, más allá de quienes lo respaldaron en noviembre.



En vez de ser un momento unificador, su transición al poder ha continuado con la polarización vivida en la elección.



Otros presidentes han dedicado las semanas anteriores a su asunción a dejar de lado las animosidades de la campaña e intentar unir al País.



Trump ha usado ese tiempo como si fuera una estrella de lucha libre en la televisión. Ha criticado a un icono de la lucha por los derechos civiles, a una actriz de Hollywood, a las agencias de inteligencia, a contratistas de defensa, a líderes europeos y al presidente Obama.



Dos nuevas encuestas publicadas el martes, una de CNN y ORC, y la otra de The Washington Post y ABC News, hallaron que solo 40% de los estadounidenses ve con buenos ojos el desempeño de Trump camino a la toma de posesión.



NBC News y The Wall Street Journal le dan una tasa de aprobación de 44%, lo que los encargados del sondeo llamaron el índice más bajo para cualquier presidente entrante en la historia de Estados Unidos.



Obama llegó al cargo con 68% de aprobación y Bush lo hizo con 57%, según Gallup. Ambos enviaron mensajes a favor de la inclusión y de tender la mano a la oposición en el tiempo en que entraban al puesto,.



Los asesores de Trump dijeron que su inesperada llegada al poder demuestra que las mediciones tradicionales ya no importan mucho. Si uno se basara en encuestas, Trump no sería presidente, dijeron.



Aun así, las bajísimas cifras irritan a Trump, quien se pronunció en Twitter. “La misma gente que hizo los sondeos electorales falsos, y se equivocó tanto, ahora está haciendo encuestas de tasa de aprobación”, escribió. “Están igual de amañadas”.