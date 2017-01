ASTERISCOS

***DESTAPE VERDE



Muy animada, la diputada local del Partido Verde, Betty Manrique, aceptó que está interesada en ser candidata a la gubernatura del estado para 2018: “siempre ha sido una aspiración, he trabajado mucho para ello”.



***APOYOS



La aspiración, que viene con el apoyo del líder estatal Carlos Chacón, fue confirmada ayer por la legisladora durante una rueda de prensa que dieron los verdes para exigir que se esclarezca el caso de los niños asesinados en San Miguel de Allende.



***SOLOS O ACOMPAÑADOS



Lo que aún no deciden los verdes es si apostarán o no a una coalición, aunque aseguran que tienen la fuerza para ir solos.

***A PUERTA CERRADA



El martes pasado ex presidentes del Club León que pertenecen al grupo Defendamos Nuestro Estadio recibieron una invitación muy atenta del secretario de la Presidencia, Felipe de Jesús López Gómez, para una reunión urgente en el salón “Rodolfo Padilla” en el palacio municipal, esto con el fin de seguir afinando detalles sobre la defensa del estadio.



*HERMETISMO



A los asistentes se les dio a conocer la situación jurídica y el panorama no es nada alentador; si se tratara de un partido de futbol, el Municipio va perdiendo 2-0, y están a punto de cumplirse los 90 minutos del juego. Dicen que sólo un milagro podría evitar que el estadio quede en manos de Roberto Zermeño y su socio el empresario celayense Héctor González.



*LA ESPERANZA



Los tres ex presidentes del Club Esmeralda: Primo Quiroz, Alfonso Sánchez López y Harold Gabriel, llegaron a la Presidencia Municipal con una documentación que podría ayudar para la defensa del estadio, pues nadie está dispuesto a perderlo, mucho menos tener que pagar por una expropiación.

***TRANSPORTISTAS



Aunque parece que el incremento a la tarifa del transporte urbano en la ciudad ya no tiene revés, hay un pendiente del que mucho se habla pero se ve poca acción.



*COMPROMISOS



Se trata de los famosos compromisos que acordaron los transportistas y las autoridades para obtener esos dos pesos más a la tarifa en efectivo, los repiten y repiten, pero no dicen cómo y sobre todo cuándo tendrán que cumplirse, y qué pasará si esto no ocurre.



*LOS ACUERDOS



Los compromisos son, por ejemplo, renovar la flotilla de vehículos que cumplan con su vida útil, capacitar a los operadores y mejorar sus condiciones laborales, poner en marcha más rutas exprés, mejorar las frecuencias, aumentar la cobertura del servicio y modernizar el sistema de prepago PagoBús.



*POR FIN



A casi un mes de que se anunció el aumento, hoy en el Consejo Ciudadano de Contraloría Social se hará la propuesta oficial para crear la Comisión Especial que dé seguimiento a estos compromisos.



*TRABAJO



Si este pendiente se resuelve hoy, los leoneses por fin podrán conocer cómo trabajará la nueva comisión y sobre todo quiénes la integrarán, ya que su tarea será poner palomita o tache a los empresarios que vayan o no cumpliendo con los compromisos.



*OTRO PENDIENTE



Más interesante será saber hasta dónde llegará la supervisión de los nuevos comisionados, habrá que ver si la autoridad se anima también a sancionar o a tomar medidas contra aquellos transportistas que se beneficiarán con el aumento pero no cumplan con las mejoras del servicio.

***¿NUEVA OPOSICIÓN?



Aunque no lo crea, casi sucede en el Ayuntamiento leonés. El martes pudo existir una separación muy marcada en el cabildo, pero alguien se echó para atrás y no quiso patear el pesebre.



*COMISIÓN



Todo sucedió en la Comisión de Gobierno y Seguridad, en donde se discutió si era o no necesario separar dichas comisiones para que los análisis sean más profundos en cada tema, sobre todo el de seguridad, por la situación que atraviesa el Municipio.



*PROPUESTA



La idea vino del regidor Sergio Contreras Guerrero (PVEM), quien propuso que hubiera una comisión de Gobierno con sus respectivos integrantes y otra de seguridad con otros nuevos.



*DIVIDIDOS



Por ejemplo, se buscaría que en la Comisión de Seguridad estuviera el síndico Carlos Medina Plascencia y en la de Gobierno el otro síndico, Luis Ernesto Ayala, pero la propuesta no pasó.



*SIEMPRE NO



Para que la iniciativa de Contreras fuera una realidad necesitaba ser aprobada en la comisión y casi se logra. Salvador Ramírez Argote (PRI), José Luis Manrique (PAN), el propio Contreras y Alejandro Alaniz (PAN) votarían a favor, pero a la hora de levantar la mano este último se arrepintió.



*PARA LA PRÓXIMA



Sólo él sabe sus motivos, Alejandro Alaniz terminó alineándose con Luis Ernesto Ayala, Salvador Sánchez Romero y Jorge Cabrera González y la propuesta se quedó a una mano de ser aprobada.



*SEGUNDA VUELTA



De haberse aprobado en comisiones el síndico Carlos Medina tendría una encomienda: convencer a Ana María Carpio y a Federico Zermeño de que lo mejor es una Comisión de Seguridad por separado, pero ya no será necesario el cabildeo, pues la propuesta se quedó a medio camino.



*PLAN



Habrá que ver cuál es el nuevo plan. Y si al final de la Administración mantienen la alineación y aplanadora azul o acaban como sus antecesores de la Administración priísta que terminaron todos contra todos.



Gana Guanajuato premio ‘histórico’ por Turismo

La Organización Mundial de Turismo (OMT) entregó ayer al estado de Guanajuato el premio a la Excelencia y la Innovación en el Turismo.



El premio lo recibió el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la segunda más grande del mundo, que se lleva a cabo en Madrid.



“Es histórico no solo para Guanajuato sino para México, ya que en 13 años jamás un destino mexicano o el propio País había sido ni siquiera finalista en esta entrega”, comentó el Secretario.



Se reconoció a Guanajuato por las políticas públicas implementadas en materia de turismo, sus resultados y el desarrollo de modelo turístico que se ha desarrollado en esta Administración.



Nominado también al Premio a la Excelencia de Fitur, Guanajuato ganó en la categoría “Modelo de Desarrollo Sostenible”.