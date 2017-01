Critican desperdicio de agua para limpiar la explanada de SFR

KAREN FRAUSTO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO Publicada el

El desperdicio de agua que se origina al realizar las labores de limpieza de la Explanada Municipal molesta a los ciudadanos de San Francisco del Rincón.



Desde el martes, personal de Servicios Municipales comenzó a lavar el adoquín de la explanada, para lo cual con una máquina de agua a presión fueron mojando cada espacio, hasta llegar a un punto medio del área.



Las labores continuaron ayer en la mitad que faltaba, habitantes que se dieron cuenta de la acción, se quejaron por el desperdicio de agua que esto generó.



Argumentaron que no se trataba de que no limpiaran, sino de que se estaba desperdiciando agua cuando no era necesario que usarán tal cantidad.