Incumplen programa por aniversario de San Pancho

KAREN FRAUSTO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO Publicada el

El programa de la celebración del 410 aniversario de San Francisco del Rincón no ha cumplido con lo establecido.



Las actividades que se contemplaron del 16 de enero y al 22 no han sido respetadas, aunque el programa se hizo público la semana pasada y fue revisado y aprobado previamente por las autoridades municipales, algunos eventos no se han llevado a cabo.



Para comenzar con los festejos se había previsto que el 16 a partir de las 9 de la mañana se tendría una exhibición de “Brujas gigantes” y estaría hasta el 22 de enero.