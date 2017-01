Utilizar la fuerza del oponente

JOSÉ ANTONIO ANGULO Publicada el

Lima Lama es la manifestación física en una serie de movimientos efectuados con pies y manos en diferentes direcciones dirigidos a diversos puntos, articulaciones y centros nerviosos en los que se puede provocar un desbalanceo, adormecimiento o hasta una parálisis momentánea.



Es el dominio del dolor físico a que uno puede ser sometido, la fuerza contenida que ha sido adquirida a través de largas sesiones de entrenamiento, logrando la superación física y mental constante del individuo, dominio del golpeo y pateo en el lugar donde su aplicación relajada permite la rapidez y elasticidad. El desarrollo de este tipo de virtudes conlleva la necesidad constante para evitar el choque, más un golpe o una patada, rapidez adquirida en la posición adecuada y ágil para poder desviar no sólo con manos y pies sino con movimientos de cintura y giros.



Lima Lama “Arte marcial polinesio de defensa personal”, no es atacar, es el contraataque aprovechando la fuerza y embates de un adversario, en lo que se emplea el uso de rodillas y de los pies; el uso de las manos en golpes rectos y de gancho a manera del pugilato (boxeo), formas de bloqueo, barridas y proyecciones para derribar al adversario; el uso de las palancas y como emplear los puños con velocidad.



Lima lama es un arte marcial joven que quedó instituido por primera vez el 23 de enero de 1954 en los Ángeles, California. Originario de las islas polinesias de Samoa, el estilo original se enseñaba en forma ruda y un tanto salvaje, por lo que no era accesible a la mayoría de la gente.



Por tal motivo, durante un tiempo, fue revisado, evaluado y estuvo sujeto a numerosas modificaciones tanto en sus técnicas como en sus métodos de enseñanza. A través de estos cambios se crearon movimientos rápidos de suave belleza y potentes golpes de ejecución limpia.



En esta etapa de transición fueron incorporadas al nuevo estilo, aproximadamente noventa técnicas polinesias y el Lima Lama quedó estructurado como se le conoce hoy en día. Esto ocurrió en enero de 1964, sin embargo, su aceptación pública no tuvo lugar hasta un año después, en enero de 1965.



Hoy podemos decir orgullosamente que este arte se afincó, creció y difundió en nuestro país a tal grado que se le conoce como cuna o mejor dicho país de adopción y de donde partió y se dio a conocer al mundo, también nuestra región del Bajío tiene el privilegio de haber dado cabida a los primeros exponentes de este arte marcial, dado que fue donde se fundaron las primeras escuelas, de las cuales hablaremos en otra ocasión.



El Lima Lama se caracteriza por incluir un gran número de movimientos en cada acción, sugiriendo una variada gama de alternativas ante cualquier tipo de agresión. Lima lama es un excelente método de autodefensa que a pesar de su reciente fundación, ha ganado ya un amplio número de adeptos y sobre todo el reconocimiento como sistema autónomo por las demás escuelas de artes marciales de Oriente.



El origen de las artes marciales polinesias lima lama



Todos los seres vivos sin importar cuán pequeños e insignificantes sean, han sido equipados con algún mecanismo de defensa para protegerse de las fuerzas hostiles de su medio. Algunos animales cambian de color para pasar desapercibidos ante sus depredadores, otros permanecen inmóviles y fingen estar muertos, los pájaros levantan el vuelo al presentir el peligro, algunos poseen facultades superiores a los demás; velocidad, fuerza, vista más aguda, etc. Aunque el hombre no tiene la velocidad de la gacela, la vista del águila, ni la fuerza del tigre, cuenta en cambio con un cerebro más desarrollado que le permite utilizar cada una de sus facultades con máxima eficiencia, lo que le ha permitido diseñar, con base en su observación y experiencia, sistemas altamente efectivos de autodefensa. Estos sistemas han sido elevados al nivel de las Artes Marciales, basadas en el estudio de la naturaleza del hombre, su fisiología y las leyes que rigen la naturaleza. Continuará