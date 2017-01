Persisten protestas por corridas

FRANCISCO MANCERA Publicada el

El Frente Nacional Contra el Maltrato Animal continuará realizando acciones en contra de las corridas taurinas en Celaya, a pesar de la apatía del Gobierno municipal, así lo afirmó el activista Enrique Mondragon.



Luego de que el Patronato de la Feria anunciara la realización de dos corridas de Toros en Celaya, activistas y agrupaciones en contra del maltrato animal se manifestaron en contra desde el primer momento.



El activista señaló que luego de haber entregado cerca de 800 firmas en la Presidencia Municipal, dirigidas al alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, con la intención de que no se realizaran las corridas, no han tenido respuesta.



“Entregamos las firmas que llevábamos en ese momento y la petición a Presidencia y nos dijeron que en 10 días nos darían respuesta, pero no ha llegado esa respuesta”, recalcó.