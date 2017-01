Esperando a los bárbaros

FLORENCIO LÓPEZ OJEDA | Opinión Publicada el

Con la elección de Donald Trump (hasta el nombre tiene de pato rico) nos ha llegado una conmoción, un golpe demoledor, violento, y que trae como misiva un encono en contra de los mexicanos, a quienes Trump ha dedicado una mención especial en sus furiosos ataques racistas.



¿El Ku Kux Klan de vuelta?



¿Tenemos que salir o buscar otro Edén?



¿El sueño se ha convertido en pesadilla americana? Esa pesadilla ha estado con nosotros desde Texas, ¿o ya lo hemos olvidado?



Hemos vivido hasta ahora en una cómoda dependencia con los Estados Unidos, una dependencia que ha estancado nuestra creatividad, porque nos ha resultado muy cómoda, pues nos ha bastado con comprar en lugar de inventar, en vez de buscar otras alternativas. Ha sido más fácil, hasta hora, adquirir patentes y franquicias, que poner a trabajar nuestra imaginación y nuestra capacidad e inteligencia para descubrir nuestras propias respuestas a los retos a que nos enfrenta el desarrollo tecnológico y la modernidad... las nuevas apetencias.



Quizás ha llegado el momento decisivo para nosotros, los mexicanos, de voltear a mirar hacia nosotros mismos y dejar de imitar a nuestros vecinos del Norte. Quizás está llegando la hora de sacudirnos el polvo de nuestra inercia y descubrir que tenemos capacidad para salir adelante y desarrollar todo nuestro potencial que ha permanecido en una apacible siesta... La ironía es que quizás hasta tengamos que agradecer a Trump este sacudimiento, y quizás también, que en lugar de temor, la llegada de Donald, nos incentive a mover nuestros brazos para producir mejor en el campo, en la industria, y a creer en nosotros mismos para sacar adelante a nuestro país.



En las desgracias, en los sismos, en los desastres, hemos demostrado nuestro coraje y solidaridad. Hoy nos está llegando un tsunami al que hay que hacer un sólido frente común.



Y no se trata sólo de esperar a que el gobierno nos proteja o nos defienda... ESO TAN SÓLO ES ESPERAR... Tenemos que confiar en nosotros mismos y hacer lo mejor que podamos, y aún más, en cada uno de nuestros frentes de batalla, para mejorar la calidad de nuestra vida.



Somos uno de los países más corruptos del planeta... ¿Seremos capaces de acabar con nuestra corrupción en la que, o bien contribuímos, o bien toleramos, o bien hacemos como que no existe, y mostramos una cómplice indiferencia?... ¡Y la corrupción es nuestro principal lastre!



Tenemos también que continuar participando, cada vez con mayor presencia en el mundo global, para no quedar rezagados, porque las naciones con regionalismos a ultranza producen muchos Trump.