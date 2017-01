Ariana Grande hace enojar a sus fans con mensaje

REDACCIÓN | AGENCIAS Publicada el

Ser artista no es un trabajo sencillo. Constantemente, los famosos se encuentran de gira, en ruedas de prensa, firmando autógrafos o siendo acosados por la prensa rosa.



Sin embargo, tienen una posición mucho más privilegiada que varias personas alrededor del mundo, quienes viven en situaciones precarias.



Por tal motivo, la intérprete de “Love me harder” hizo enojar a sus seguidores con una declaración: “Cuando eres linda, pero también eres el ser humano de 23 años más trabajador del mundo”, escribió Grande en Instagram junto a una foto de ella. Tal comentario desató la ira de varios usuarios, quienes no tardaron en responderle:



“¿Bromeas? Hay gente muriendo en Siria, Irak y Afganistán. Conozco personas que caminan de 20 a 40 kilómetros al día para ir a la escuela entre minas y bombardeos, sólo para acceder a la educación, y después deben trabajar (…) Nos gustabas, pero ahora vemos lo malagradecida que eres”, comentó el usuario @bilgesuu.



“Lo único que hace es usar su voz y le pagan millones”, externó @Reece_k.



Aunque muchos de sus seguidores la defendieron, diciendo que se trataba de un pequeño error, definitivamente generó molestia. Hasta el momento, Grande dijo que fue una broma, pero la foto continúa en la red social.