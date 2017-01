Transmitirá un documental de ataque en París

REDACCIÓN | AGENCIAS Publicada el

A poco más de un año del atentado terrorista en algunos puntos de París, Francia, uno de ellos el “Bataclan”, donde la banda Eagles of Death Metal ofrecía un concierto, la cadena HBO estrenará un documental en febrero.



En Javier Poza en Fórmula se informó que el documental titulado “Eagles of Death Metal: Our Friends”, está centrado en los recuerdos de la banda, en el momento del tiroteo.



La banda ofrecía un concierto en el recinto frente a más de mil 500 espectadores, cuando un grupo acribilló a más de 90 personas, el 13 de noviembre de 2015.