Aconseja Márquez negociar ‘de frente’

JONATHAN JUÁREZ

Estados Unidos necesita de México y las negociaciones con ese País no deben ser de rodillas, afirmó el gobernador Miguel Márquez Márquez.



“No podemos negociar con Estados Unidos de rodillas, debemos vernos de frente hacia ellos, no nos pueden ver hacia abajo, ya estuvo bueno”, expresó.



“Si en algún lugar nos necesitan allá es en el campo, con todo respeto ni los afroamericanos, los asiáticos y mucho menos los güeros, los americanos, levantan las cosechas, no saben cómo hacerlo, ocupan de nosotros”.



Márquez Márquez agregó que con Canadá sí hay entendimiento.