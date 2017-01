Buscarán reubicar más ladrilleras

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

Ladrilleros leoneses y el Gobierno local firmaron ayer un convenio para continuar con la gestión de reubicación de casi la mitad de los productores de este material de construcción.



Sin embargo, aún no se conoce qué nueva tecnología emplearán pero la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de León asegura que este plan no quedará sólo en un papel.



“Creo que es un compromiso que están adquiriendo la asociación de productores del Valladito y la autoridad, no creo que se vaya a echar en saco roto, lo vamos a sacar adelante”, aseguró Ricardo de la Parra Barnard, director de Gestión Ambiental tras firmar el documento.



En el acuerdo se contempla al 42% de los 326 productores y aún están en pláticas con los ladrilleros de El Refugio.