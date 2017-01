ASTERISCOS *** MÉXICO Y LA ERA TRUMP

*** MÉXICO Y LA ERA TRUMP



El ex secretario de Economía y Relaciones Exteriores en la era foxista, Luis Ernesto Derbez, dejó claro ayer a empresarios leoneses que México debe ocuparse más que preocuparse.



*** VOLTEAR A CASA



Y no porque no haya amenazas en las decisiones que pueda tomar el Presidente de Estados Unidos, sino que los principales problemas y las soluciones del País están en casa, no afuera.



*** ESCUCHAN CAPITANES



Les dijo que, “aunque grave, la situación económica y política de México no es desesperada”. ¡Pero cuidado...!Lo escucharon el líder del Consejo Empresarial de León, Gustavo Guraieb, y otros capitanes.

***VISIÓN DERBEZ



Invitado por la Canacintra León, que comanda René Solano, el doctor Luis Ernesto Derbez, secretario de Economía y Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox, y hoy rector de la Universidad de las Américas Puebla, estuvo en el Instituto Oviedo para dar una charla sobre “México en la era Trump”. De entrada pidió ‘cambiar el chip’ y pensar no en qué hará Trump, sino qué vamos a hacer nosotros.



*DEUDA, LA AMENAZA



El economista hizo énfasis en su exposición, más que en las amenazas de Trump, en la conducción económica y política del País, pues ahí se vienen gestando los problemas que tiene México. Por ejemplo el crecimiento de la deuda pública derivado del disparado gasto público tiene las finanzas públicas con “tarjeta amarilla” por las calificadoras internacionales, y eso no es culpa de Trump.



*NO CULPEN A TRUMP



Les recordó que la devaluación en el tipo de cambio ya venía desde antes de la elección del magnate gringo, pues la comunidad internacional ya no le cree al Gobierno de México que cada año ofreció contener el gasto pero la deuda pasó de 37% a 50% del PIB entre 2012 y 2016. Lo que pasa ahora con las declaraciones de quien llamó “un loco” sólo acentuó la volatilidad del peso, pero no fue su origen.



*VOLTEAR AL PASADO



De cualquier manera el militante panista evitó una visión catastrofista del presente y futuro del País. De entrada les pidió recordar muchas otras crisis, como la de 1994-1995, con las que no hay comparación. En otras ocasiones ni siquiera se sabía qué pasaba y hoy el diagnóstico macroeconómico está claro: urge reducir el gasto público y aplicar las reformas estructurales, como la energética que defendió.



*GASOLINAZO, ASÍ NO



Del gasolinazo Derbez consideró que “México no estaba listo para ese golpe”. Que es positivo no subsidiar los combustibles, pero gran parte del costo es vía impuestos, y pudo hacerse de otra forma.



*AMLO, BUEN CORAZÓN



En la sesión de preguntas tuvo palabras para el eterno aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a quien le cree “que realmente está preocupado por la pobreza”, pero hay dos puntos que le preocupan: que es autoritario y que está rodeado de personas que no entienden de economía.



*LA CONFESIÓN



Derbez Bautista recordó su tropezón como funcionario de Economía cuando en una reunión en León insistió con los zapateros en la apertura comercial, entonces el tema “caliente” era la eliminación de cuotas con China, pero hoy admitió que no lo hizo con el mejor de los tactos, “y casi me matan”. De igual manera reiteró que lo mejor ayer, hoy, y mañana, será siempre apostar a la apertura comercial.



*CONSEJO EMPRESARIAL



Además del anfitrión y del líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, en primera fila escucharon al exfuncionario otros de los socios del CCEL: de la Cámara de Calzado, Javier Plascencia; de los curtidores, Pedro Camarena; de AMMJE, Marisol Ruenes; y de la Canaco, Víctor Román.

***YULMISTAS SE PRESENTAN



La “nueva” corriente en el PRI de Guanajuato que encabeza la diputada por Irapuato Yulma Rocha Aguilar, se presentó oficialmente ante el presidente del Comité Nacional, Enrique Ochoa Reza. El miércoles en la sede de la Fundación Colosio -allá por Polanco, en la Ciudad de México- un grupo de siete priístas del terruño se reunió por espacio de una hora con su líder para decirle “aquí estamos”.



*EL AFECTO DE OCHOA



Yulma Rocha está desde hace rato en los afectos del presidente nacional, Enrique Ochoa, prueba de ello fue su nombramiento en octubre pasado como vocera del Comité Nacional del PRI en San Lázaro. La recepción del presidente es un reconocimiento a esta expresión que ya tiene rato en formación, pero que, a partir de ahora, pretende un relanzamiento de su presencia a lo largo y ancho de la entidad.



*LA MENTADA UNIDAD



Uno de los temas sobre la mesa fue la tan cacareada pero poco practicada, unidad. Los “yulmistas” le dijeron que están dispuestos a contribuir a la unidad del partido en Guanajuato pues la polarización que se tiene a nadie en el PRI le conviene ante las de por sí+ complicadísimas elecciones del 2018. Le recordaron que no sólo están los liderazgos de los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico.



*DELEGADO, YA MERO



Ochoa Reza les reiteró el interés del Comité Nacional en Guanajuato, aunque desde septiembre pasado prometió que en un mes nombraría Delegado y regresaría para echar a andar la renovación de las estructuras del partido, lo que no pasó. Les dijo que ya no pasa de un mes que haya enviado del CEN.

‘Yulmistas’ con Enrique Ochoa

La corriente interna que encabeza la diputada federal del PRI por Irapuato, Yulma Rocha Aguilar, se reunió el miércoles pasado con el presidente del Comité Nacional, Enrique Ochoa Reza; acudieron (de izquierda a derecha): Arturo Zamora, secretario de organización del PRI Nacional, y los guanajuatenses Alejandro Arias, Alicia Muñoz, Pedro Chávez, Yulma Rocha, Connie Castañón, Adrián Hernández, Javier Contreras y Antonio Estopellán.

Foto: Facebook Alejandro Arias.