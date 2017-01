Hay varias formas de pegar

RICARDO ESPINOSA Publicada el

Pegar es adherir una cosa a otra, unir algo a otro “algo” pero al decir pegar podemos estar hablando de unir dos cosas mediante un pegamento, una goma, un líquido o tal vez semisólido que se hizo especialmente para hacer pegaduras, o también podemos hablar por ejemplo de “pegar un botón” en cuyo caso la pegazón se hace con aguja e hilo, aunque también se recomienda usar un dedal que es una forma prudente de evitar que te vayas a picar un dedo y te vaya a pegar alguna enfermedad.



Se pega una enfermedad contagiosa –claro- cuando se transmite de un organismo a otro a través de un virus o de algún otro ser microscópico que parece andar buscando un medio favorable para propagarse.



Un tipo abusivo es el que le pega a la esposa y a los hijos, que es una forma brutal de castigarlos agrediéndolos a golpes, pero también se puede pegar por deporte como sucede en el boxeo y en la lucha libre donde el que pega más y mejor es el que gana, siempre y cuando respete las reglas establecidas para ese deporte en particular.



En el intenso tránsito de las ciudades modernas existe el principio de “el que pega, paga”, es decir, que cuando hay duda acerca de quien fue el causante del accidente, se aplica esa regla, aunque a veces resulta muy injusta.



Eso nos lleva también a cambiarle una letrita al verbo pegar y nos encontramos con la acción de pagar. Pagar es darle a una persona lo que se le debe. El que debe es el deudor y el que prestó y ahora tiene derecho a cobrar es el acreedor.



Se paga un delito ya sea con bienes monetarios o estando encerrado pagando una condena en la cárcel. “La mal pagadora” es una canción que habla de una mujer que no supo apreciar el cariño que se le dio y lo pagó con traición.



Se paga el boleto para entrar a disfrutar de un espectáculo, una película o una obra de teatro y si lo que se presentó no vale la pena tal vez el público exigirá que le devuelvan su dinero.



Un individuo que presume de ser muy simpático o muy conocedor, se hará merecedor de que se le califique como “muy pagado de sí mismo”.



Abundan canciones que aluden al verbo pagar como esa que dice “Ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, en el cielo tu verás” o el ritmo tropical que te sugiere visitar a un bodeguero donde podrás comprar muchas cosas pero al final tendrás que cumplir así que con mucho ritmo y sabor te repite hasta el cansancio “toma el chocolate y paga lo que debes”.



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



Ángel Escamilla. “Oigo con frecuencia el uso de la palabra ‘spanglish’. ¿Existe acaso esta palabra?”



RESPUESTA.



Sí existe. En el Diccionario de la Lengua Española viene como espanglish, refiriéndose al idioma que usan algunos grupos estadounidenses en los que mezclan elementos del inglés y el español, deformándolos.



AHORA PREGUNTO:



¿Qué significa repullo?



a.- Un juguete.



b.- Un vegetal.



c.- Una bebida.



d.- Una parte del cuerpo.



RESPUESTA



b.- El repullo es un rehilete, juguete de papel o plástico doblado y montado sobre un eje que gira por la acción del viento.

Me retiro con esta reflexión de Mark Twain: “¿Por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? Por que no somos la persona involucrada”. ¡Fíjese! ¿Cómo dijo?

comodijo2@hotmail.com