Inicia la guerra comercial

1847: la guerra militar con los Estados Unidos en pleno proceso de expansión del imperio. En el Porfiriato nos acercamos más a Europa en la misma medida en que nos alejábamos del vecino agresor. En el siglo XX las cosas no fueron distintas; ni distraído con las Guerras Mundiales, el Tío Sam requería mano de obra y manufacturas de bajo costo y nos necesitaba. Pero ya en la segunda mitad del siglo pasado, el escenario mundial cambió y la Guerra Fría mostró que no eran necesarias ya las guerras militares; se podían obtener victorias con el comercio y dominar a los otros.



El mundo dividido entre modelos capitalistas y socialistas, cambió su esquema de comercio cuando a finales de los años ochenta, la caída del Muro de Berlín, inició simbólicamente la creación de la llamada “Aldea Global”. Frente a esto, México inició su apertura comercial por los enormes compromisos de pago de deuda externa a nuestros acreedores. Con el cambio de modelo económico, México incrementó aceleradamente su déficit comercial con los Estados Unidos.



Se iniciaba ya una guerra comercial entre todos los países del mundo. Unos aglutinados en “bloques económicos” y otros concretando tratados de libre comercio. México ingresaba al GATT y con ello se comprometía a disminuir los aranceles a los productos extranjeros de importación. En 1994 se concreta el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá y los Estados Unidos y nuestra Constitución se modificaba para tener masivamente inversiones extranjeras.



Siendo el País más proteccionista, Estados Unidos supo hacer bien su juego. Logró que México se abriera y entraran masivamente sus capitales, aunque nuestros migrantes no tuvieran libre tránsito. El modelo económico cambió rápidamente y el Producto Interno Bruto se movía ya no por la inversión nacional sino por la extranjera. El consumo pasó a ser de productos importados; ingresaron masivamente marcas, franquicias y comercios. El ahorro fue manejado paulatinamente por entidades extranjeras. La balanza comercial se hizo más negativa y estuvimos necesitados de moneda americana. Sucedió en 1982 y 1994.



Como decía estos días Carlos Slim, en todo este tiempo, olvidamos el mercado interno. Nuestras cadenas productivas internas se rompieron y paulatinamente nos hicimos un País maquilador y ensamblador. Sin creación, marcas e ingeniería, vimos cómo los excedentes de la inversión extranjera emigraban a las grandes transnacionales. El tiempo se nos vino encima, cuando dependientes del petróleo encontramos precios bajos estos años y los gastos gubernamentales crecían. Se acabó el dinero en la caja.



En este escenario, Trump, el prototipo del norteamericano egocentrista, individualista y racista, tiene hoy en sus manos el mayor poderío económico y militar de toda la historia de la humanidad. La economía norteamericana en realidad proteccionista, ha iniciado ahora una estrategia de reingreso de los capitales americanos que por décadas buscaron maximizar sus utilidades al emigrar al sur del planeta. Así, en México florecieron miles de empresas de manufactura, servicios financieros, hotelería, farmacéutica, tiendas de conveniencia, franquicias, automotriz, química, que lograron en poco tiempo dominar nuestra economía.



Con el 85% de importaciones y exportaciones con el hostil vecino americano, México y los consumidores mexicanos tenemos enfrente una guerra comercial declarada por su nuevo Presidente. Por eso se trata de responder. Se trata para nosotros de una decisión soberana, de autosuficiencia, de dignidad. Trump se convierte ahora en una oportunidad histórica para revivir el consumo interno, la economía nacional. Tenemos frente a nosotros la posibilidad de hacer valer el poder del consumidor. Cada vez que seleccionemos depositar en un banco mexicano, adquirir productores locales, privilegiar nuestras marcas, escuchar nuestra música y consumir nuestra cultura, participamos en esta gran guerra comercial que inició Trump.



De nada vale quejarnos de nuestro gobierno si no iniciamos acciones desde nuestra economía familiar, desde nuestras empresas y en la formación de proyectos competitivos. No será fácil. La guerra será larga. La “era Trump” durará mucho. Los norteamericanos eligieron no solo a un ser vil que encarna los peores valores que el ser humano puede tener, sino a un líder que les ha prometido llevarles a recuperar su grandeza; muera quien muera, caiga quien caiga.



Empieza para nosotros la necesaria batalla de replantear consumos, de generar mejores productos, de saber que Trump no es el problema. Que somos nosotros, solo nosotros, los que sacaremos adelante al País. Es la sociedad desde sus bases, la gente congregada alrededor de lo mejor que tiene nuestra historia, la que hará que ganemos con dignidad, esta guerra comercial.



José Luis Palacios es Director de la Universidad Merdiano



director@universidadmeridiano.edu.mx