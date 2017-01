Preparan respuesta a Trump

COLUMBA LÓPEZ Publicada el

Empresarios de diferentes sectores ya preparan estrategias para lo que podría significar una nueva etapa en el comercio con Estados Unidos, a partir de la llegada de Donald Trump.



El magnate y ahora Presidente basó su campaña en ataques contra México y en ofrecer medidas proteccionistas. Sin embargo, los industriales del estado trabajan para no verse afectados y contrarrestar las eventuales decisiones.



Gustavo Guraieb, líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, dijo que los empresarios guanajuatenses han tenido incertidumbre, pero han trabajado para la mejora de sus empleados y negocios.



“Algunos están siendo cautos y conservadores ante la incertidumbre y las condiciones volátiles de la economía. Otros, son más bien agresivos y visualizan en esta nueva crisis, oportunidades para invertir en profesionalización, innovación y especialización para separarse de la competencia y hacer sus empresas más rentables. A mí me gusta pensar como éste último grupo, me parece que seguirá habiendo muy buenas oportunidades para quien haga bien las cosas, particularmente para las empresas que sepan tomar el nivel de ‘clase mundial’”, dijo.