Entra EU con Donald Trump ‘a la dimensión desconocida’

JUAN CARLOS GÓMEZ Publicada el

La única tesorera de Estados Unidos nacida fuera de ese País, la mexicana Rosario Marín, pese a sentirse “en la dimensión desconocida” con la llegada de Donald Trump a la Presidencia, pidió mantener la calma.



“Estamos entrando a la dimensión desconocida aquí, con cada Presidente se entra a una dimensión desconocida pero con éste definitivamente es una dimensión que yo no he conocido, yo nunca he visto a un Presidente entrar con una popularidad tan baja, tan bajísima”, aseguró.



La ex tesorera republicana que sin embargo apoyó a la demócrata Hillary Clinton, agregó que para la toma de protesta se espera que mucha gente se manifieste en contra de Trump.