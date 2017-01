Mandan a prisión a funcionario de Javier

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Un juzgado de control del Poder Judicial del Estado, con sede en Pacho Viejo, dictó prisión preventiva en contra de Leonel Bustos Solís, ex director general del Seguro Popular -dependencia adscrita a la Secretaria de Salud-, por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, omisión de un deber legal y tráfico de influencias.



La jueza de control del Poder Judicial del Estado, Verónica Portillo Suazo, dictó la medida de prisión preventiva por seis meses, tomando en cuenta como punto medular el traspaso irregular de 2 mil 300 millones de partida presupuestal del Seguro Popular a una cuenta identificada con el gobierno del ex priísta Javier Duarte de Ochoa.



Desde la madrugada de ayer, Bustos Solís quedó internado en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, y minutos antes de ingresar a prisión se quejó que era el primer preso “sacrificado” del gobierno Yunista.



En la audiencia de medidas cautelares estuvo presente el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien pasó el hecho bochornoso de tener que salirse de la Sala de Juicios Orales, pues sus propios subordinados y empleados judiciales le indicaron que no podía permanecer en el inmueble judicial utilizando el celular.