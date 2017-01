Se daña mural de la cúpula de San Francisco

SARA JIMÉNEZ Publicada el

Después de 63 años, salió a relucir un posible desperfecto en uno de los cuatro murales que enmarcan la cúpula del Templo de San Francisco de Celaya, lo que provocó un desprendimiento de material que cayó a unos centímetros de la imagen de la Purísima Concepción.

El pasado viernes 13 de enero, los sacristanes que llegaron al recinto entre las 5 y 6 de la mañana fueron los primeros que se dieron cuenta del desprendimiento y quienes dieron aviso relató Fray Flavio Chávez García, guardián del Templo.