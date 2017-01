Tranquila Tragaleguas: La tortuga cabezota

PROF. JORGE GORDILLO | Libros en busca de amigos Publicada el

¡Saludos tranquilos! Nacido en Baviera, Alemania, Michael Ende fue, y sigue siendo, uno de los más grandes exponentes alemanes de la literatura infantil y juvenil del siglo XX. Con cerca de veinte millones de libros traducidos en cuarenta diferentes idiomas y un gran catálogo de libros, incluidos cuentos infantiles y para adultos, obras de teatro, ensayos y óperas, son muestra íntegra del ingenio y la destreza que este escritor poseía. Fuertemente influenciado por su padre, el pintor surrealista Edgar Ende, Michael publica su primer libro Jim Botón y Lucas el maquinista y su obra póstuma Jim Botón y los trece salvajes con los que se da a conocer en su país para posteriormente obtener reconocimiento internacional por dos de sus obras más famosas: Momo y La historia interminable. En esta ocasión les mostraré un fragmento de uno de sus cientos de cuentos que, a pesar de no ser suficientemente conocidos, son de una calidad literaria que hace imponer su lugar como uno de los grandes escritores de ficción infantil y juvenil del siglo pasado. «Una hermosa mañana se encontraba la tortuga Tranquila Tragaleguas ante su pequeña y agradable madriguera tomando el sol y comiendo sosegadamente una hoja de lechuga. Por encima de ella, en las ramas de un anciano olivo, estaba la paloma Sulaica Silvestre, que lustraba su brillante plumaje. En esto llegó volando el palomo Sebulón Silvestre, hizo varias reverencias y exclamó —¡Oh!, Sulaica, alegría de mí corazón, ¿te has enterado ya? El Gran Sultán de todos los animales, Leo Vigésimo-Octavo, va a celebrar su boda. Así que vayamos juntos volando a su guarida, luz de mis ojos. —¡Oh!, mi dueño y señor —dijo la paloma—, ¿es que estamos invitados? —No te preocupes, estrella de mi vida —le contestó Sebulón Silvestre volviendo a hacer varias reverencias—, todos los animales, grandes y pequeños, viejos y jóvenes, gordos y delgados, mojados y secos, están invitados; así que nosotros también. Va a ser la fiesta más hermosa que jamás haya habido. Pero tenemos que darnos prisa, pues el camino hasta la guarida del león es muy largo, y la fiesta es pronto. Sulaica asintió, y las dos palomas se alejaron volando. Tranquila Tragaleguas, que lo había oído todo, se sumió en una meditación tan profunda que incluso se le olvidó terminar de desayunar. “Si todos los animales, grandes y pequeños, viejos y jóvenes, gordos y delgados, mojados y secos, están invitados a la boda”, se dijo a sí misma, “entonces yo también lo estaré. Así que, ¿por qué no voy a ir yo también a la fiesta más hermosa que jamás haya habido”. Después de pasarse el día entero y toda la noche siguiente dándole vueltas, su decisión estaba tomada. Apenas se había levantado el sol, se puso en marcha, paso a paso, despacito, sí, pero sin parar. Cuando ya llevaba vagabundeando así casi todo el día, pasó junto a una zarza. Allí vivía la araña Fátima Fabricatelas en el centro de su magnífica tela- —¡Eh, Tranquila Tragaleguas! — exclamó la araña —, ¿a dónde vas tan aprisa, si puede saberse? —Buenas tardes, Fátima Fabricatelas —contestó la tortuga, y se detuvo para tomar aliento—. Como sabes, nuestro Gran Sultán, Leo Vigésimo-Octavo, ha invitado a su boda a todos los animales. Y por eso voy yo también allá. Fátima Fabricatelas cruzó sus largas patas delanteras sobre la cabeza y comenzó a soltar tales risitas que toda su telaraña comenzó a temblar sensiblemente. —¡Oh!, Tranquila —pudo balbucear al fin —, tú, la más lenta de los lentos…, ¿cómo quieres llegar jamás allá? —Paso a paso —dijo Tranquila. —¿Y te has puesto a pensar —exclamó Fátima Fabricatelas— que la boda será ya dentro de catorce días? —Tranquila miró llena de confianza sus cortas y robustas patitas y contestó: —Ya llegaré a tiempo. —¡Tranquila! —Le dijo la araña compasivamente—. ¡Tranquila Tragaleguas! Incluso para mí sería el camino demasiado largo y yo no sólo tengo patas más largas, sino también el doble de ellas que tú. ¡Sé razonable! ¡Déjalo y vete a casa! —Lo siento, pero no puede ser —Le contestó amablemente la tortuga —; mi decisión está tomada. —¡No hay peor sordo que el que no quiere oír! —dijo la araña y comenzó, enfadada, a tejer en su tela. —Es verdad —respondió Tranquila —, así que adiós, Fátima Fabricatelas. Y entonces se echó a andar lenta y pesadamente. La araña soltó una risita maliciosa y murmuró: —No vayas a correr demasiado, que si no al final llegarás incluso demasiado pronto. Pero Tranquila Tragaleguas siguió caminando por campos y pedregueras, por páramos y arboledas, bajo el sol y las estrellas». ¿Llegará Tranquila Tragaleguas a tiempo? Nos leeremos en la próxima.

FICHA TÉCNICA



Título: Tranquila Tragaleguas, La Tortuga Cabezota



Autor: Michael Ende



Editorial: Alfaguara



Precio: $105.00



Capturista: Juan Manuel Acevedo Ramírez