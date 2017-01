‘Aprendí a ser fuerte’ afirma Amy Adams

AGENCIA REFORMA Publicada el

De su padre, Richard, Amy Adams heredó el gusto por las artes, y de su madre, Kathryn, la fortaleza física y espiritual, pues fue fisicoculturista por más de una década.



“Mi papá es buenísimo cantando. Al salir del ejército se dedicó a cantar en bares, y en casa siempre había música que todos podíamos cantar. Él fue quien me introdujo al mundo de las artes. Apreciaba mucho el ballet, por eso me hice ballerina.



“Y de mi mamá ya no se diga. Es una mujer con un espíritu inquebrantable. Nunca se deja vencer y, a eso, súmale (que fue fisicoculturista). Nunca tuve un ejemplo típico en casa. Ella levantaba televisores y mesas, empujaba el automóvil, era la que tomaba licuados de proteína y hacía pesas en el patio”, contó Adams en entrevista.