‘Deja’ Santana música para producir

EL UNIVERSAL Publicada el

El músico mexicano Carlos Santana dejó por un momento la guitarra para sumergirse en el nevado clima de Park City y presentar durante el Sundance Film Fest el documental “Dolores”, que produce junto al actor Benjamin Bratt y el cual habla sobre la activista latina por los derechos civiles Dolores Huerta.



La llegada del músico al cine de la biblioteca central de dicha ciudad fue recibida por el público de manera calurosa, muchos de los presentes eran parte de la comunidad latina pero otros no. Santana fue reservado y dejó que los aplausos se los llevara la protagonista del documental, Dolores.



Con breves palabras, Carlos expresó que producir este proyecto surgió de su interés por llevar a la pantalla la historia de Huerta, una latina que dijo “no sólo ha luchado por los latinos sino por todo aquel que lo necesite”.



Tras la proyección, el público le dio una ovación de pie a la película, gesto que Santana agradeció, pues afirmó que el público es quien hace popular y exitosa una buena historia: “Siempre he creído que nuestra labor es hacer bien nuestro trabajo, pero el del público es hacer exitosa o no cualquier propuesta, así es que ustedes pueden hacer que Dolores sea tan grande como ‘Star Wars’”, sentenció.