Geri Halliwell es mamá de nuevo a sus 44 años

La ex Spice Girl Geri Halliwell y su esposo, el ex piloto británico y actual director de Red Bull Racing, Christian Horner; anunciaron que este sábado se conviertieron en padres.



La noticia fue anunciada por la cantante por medio de de Twitter, donde confirmó que el menor nació durante la mañana de ayer.



“Christian y yo estamos encantados de anunciar que nuestro hijo nació esta mañana, pesando 3.4 kilos”, publicó Halliwell.



Horas antes, la cantante había felicitado a su ex compañera de grupo Emma Burton por su cumpleaños.