Maltratan a los perros ‘actores’

AGENCIA REFORMA Publicada el

La premier de “La Razón de Estar Contigo”, protagonizada por Dennis Quaid, y las actividades de prensa fueron detenidas en Los Ángeles para investigar si durante el rodaje se maltrató a un perro.



Esta semana, TMZ publicó un video en el que se ve a un can de nombre Hércules ser forzado a entrar en aguas turbulentas para una de las secuencias de la cinta.



La polémica no se hizo esperar y PETA hizo un llamado a boicotear el filme, cuyo estreno está programado para el 27 de enero.



El director de la trama, Lasse Hallstrom, expresó en Twitter que está afectado tras ver el video y que no fue testigo del hecho.