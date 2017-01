Son galanes libres

REDACCIÓN | AGENCIA REFORMA Publicada el

Brad Pitt, 53 años

En septiembre sucedió lo impensable: el final de Brangelina. Después de su polémico inicio como pareja, una larga relación, dos años de matrimonio e hijos adoptivos y biológicos, la que parecía la pareja más fuerte de Hollywood anunció su separación. Los abogados de Jolie señalaron que la actriz decidió pedir el divorcio “por el bien de la familia”.

Henry Cavill, 33 años

Tara King, de 19 años, terminó por no ser la kryptonita del nuevo Superman. A menos de un año de iniciado su noviazgo, el actor decidió finalizar la relación con la rubia estudiante quien, según fuentes cercanas, quedó devastada cuando, en mayo, el superhéroe se convirtió en su villano al anunciarle que podían seguir siendo amigos, pero nada más.

Idris Elba, 44 años

Aunque la estrella de “Beasts Of No Nation” anunció su separación de Naiyana Garth, su novia durante tres años y madre de su hijo Winston, la artista de maquillaje no hizo ninguna declaración al respecto, e incluso se les vio juntos durante la alfombra roja de los BAFTA. Este año sigue la incógnita sobre el estatus de su relación, pero él se presume soltero.

Gerard Butler, 47 años

Apenas en noviembre se anunció el final de su relación de dos años con la diseñadora de interiores Morgan Brown. Según fuentes cercanas, la pareja había terminado su noviazgo desde hace un tiempo, pero apenas lo hicieron público. El actor volverá a la pantalla grande en octubre de este año con “Geostorm”.

Calvin Harris, 32 años

Tras más de un año de relación con Taylor Swift, a principios de junio pasado, el DJ y la cantante anunciaron el final de su romance. El truene pasó de amigable a una verdadera batalla compal de declaraciones y tuits con acusaciones de plagios e infidelidades. Al final, Harris prefirió dedicarse a su música.

Tom Hiddleston, 35 años

Fue el “clavo” con el que Taylor Swift reemplazó a Calvin Harris, pero el amor duró sólo unos cuántos meses, pues al final ella decidió cortarlo porque, según fuentes cercanas, no estaba muy cómoda con las muestras de afecto en público que le prodigaba el histrión.

James Mcavoy, 37 años

El famoso actor dio por terminado, “con profunda tristeza”, su matrimonio de una década con la actriz Anne-Marie Duff, a quien conoció en el set de “Shameless”. La estrella de “X-Men: Apocalypse” está oficialmente soltero, aunque poco después del anuncio de su separación se rumoró sobre su cercanía con Alexandra Shipp, su coestrella en la franquicia de mutantes.

Casey Affleck, 41 años

En marzo terminó la relación del hermano menor de Ben Affleck y Summer Phoenix. Luego de 16 años juntos y de una década de matrimonio, representantes del actor confirmaron que la pareja había decidido separarse en buenos términos por el bien de sus dos hijos: Indiana de 12 años, y Atticus de 8. Al menos no hubo dramas ni peleas.

Liev Schreiber, 49 años

Fueron 11 años de relación y dos hijos el recuento final tras la separación entre el actor y su mujer, la también actriz Naomi Watts. En septiembre se hizo el anuncio, pero la pareja, que nunca se casó, aceptó que desde enero tenían problemas. El actor estuvo nominado a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actor por su actuación en la serie “Ray Donovan”.